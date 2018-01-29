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Türkiye'den kritik adım! 3 yeni üs kuracak

Türkiye, 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda yurt dışında üç yeni ticaret merkezine odaklandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
Türkiye'den kritik adım! 3 yeni üs kuracak

Türk firmalarının yurt dışında pazarlama ve satış ağının kuvvetlendirilmesi için Türkiye Ticaret Merkezleri’nin kurulması ve desteklenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

RUSYA, HİNDİSTAN, SUUDİ ARABİSTAN

2016 yılında dört tane olan Ticaret Merkezi’ne bu yıl üç tane daha eklenmesi planlanıyor. Bu kapsamda jet krizinin ardından ilişkilerin kopma noktasına geldiği ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hızla normalleşme süreci yaşanan Rusya ilk sırada yer alıyor. İkinci düşünülen adres ise nüfusu ve büyümesi ile dikkat çeken Hindistan. Yeni planlanan Türkiye Ticaret Merkezlerinin üçüncüsü ise Suudi Arabistan.

FAYDALARI NE OLACAK?

Açılması düşünülen Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından iş adamlarının nabzı yoklanıyor. Bu ülkelerde merkezlerin açılması halinde Türkiye’nin hem markalaşma hem de ihracatı daha fazla ivme kazanmış olacak.

HEDEF ODAKLI HİZMET

Türkiye’nin şu an İran, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerinde Ticaret Merkezi bulunuyor. İran Tahran’da hazır giyim, tekstil ve hammaddeleri ile kimya ve mobilya, B.A.E. Dubai de ise, iklimlendirme, bilişim ve mücevher, ABD New York’ta halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları Chicago’da da kimya, İngiltere Londra da bilişim ve seramik sektörleri yer alıyor.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
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