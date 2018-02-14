Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Tillerson, 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.14 Şubat 2018 Çarşamba 20:17
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir."
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