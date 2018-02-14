Türkiye'den Kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir."