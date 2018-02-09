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Mahir Ünal'dan kimyasal silah yalanına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin Afrin operasyonunda kimyasal silah kullandığına ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki göstererek, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:16
Mahir Ünal'dan kimyasal silah yalanına sert tepki

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin Afrin operasyonunda kimyasal silah kullandığına ilişkin ortaya atılan yalana sert tepki göstererek, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

Mahir Ünal’ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Fırat Kalkanı Harekatı 6 ay sürdü 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu süreçte hiç kimsenin sivillere dönük hassasiyet açıklamasına şahit oldunuz mu, hayır. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nda da azami hassasiyet gösterdiği halde söz konusu PYD/PKK olduğunda Avrupalı dostların harekete geçtiğini, karalama propagandasına başladığını görüyoruz. 

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Bu konuda CHP'den sağduyulu bir ses yükseldi. ÖSO'nun TSK ile harekatta bulunmasının önemli olduğunu açıkladı, Dursun Çiçek. CHP'nin kendi içindeki bu durum siyasi açıdan çok seslilik değil, çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda. Israrla CHP'nin son 3 yıldan bu yana kullandığı temel argümanlardan biri Türkiye'nin DEAŞ desteğiydi.

Biz Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum."

UYUM YASALARI

Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.

"YEREL SEÇİM TEK ZARF, TEK SANDIK ÜSTÜNDEN YAPILACAK"

Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz. 

Bugün aynı şekilde İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı sayın Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni İl Başkanımız sayın Bayram Şenocak Bey'e de muvaffakiyetler diliyoruz. Şu ana kadar 42 il ve 835 ilçede kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük Kongre de 12 Eylül 2018'de düşünüyoruz. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:16
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