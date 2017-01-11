Türkiye'den Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den Kıbrıs açıklaması
Eklenme: 11 Ocak 2017, 22:30
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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada'daki iki tarafın katılımıyla Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamada konferansa katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Ocak'ta Cenevre'ye gideceği duyuruldu.

 
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