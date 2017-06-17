Bakan Nihat Zeybekci açıkladı: Katar için hazırlık var
"Katar'ın bütün temel ihtiyaçlarının tamamını Türkiye karşılayabilir" açıklamasında bulunanEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bunun için hazırlıkların başladığını açıkladı.17 Haziran 2017 Cumartesi 10:48
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, canlı yayında Katar krizine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeybekci açıklamasında "Katar'a giden ürünleri sattık. Katar'la dış ticaretimiz 850 milyon dolar civarındaydı. Bu sene içinde rakam farklı olacak. Katar'ın bütün temel ihtiyaçlarının tamamını Türkiye karşılayabilir. Bunun için net hazırlıklar var. Katar'la ilgili fuar yapacağız. Bu fırsatçılık değil. Katarlı alıcıları getireceğiz." ifadelerini kullandı.