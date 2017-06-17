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Bakan Nihat Zeybekci açıkladı: Katar için hazırlık var

"Katar'ın bütün temel ihtiyaçlarının tamamını Türkiye karşılayabilir" açıklamasında bulunanEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bunun için hazırlıkların başladığını açıkladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:48
Bakan Nihat Zeybekci açıkladı: Katar için hazırlık var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, canlı yayında Katar krizine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeybekci açıklamasında "Katar'a giden ürünleri sattık. Katar'la dış ticaretimiz 850 milyon dolar civarındaydı. Bu sene içinde rakam farklı olacak. Katar'ın bütün temel ihtiyaçlarının tamamını Türkiye karşılayabilir. Bunun için net hazırlıklar var. Katar'la ilgili fuar yapacağız. Bu fırsatçılık değil. Katarlı alıcıları getireceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:48
  1. Nihat Zeybekci
  2. Katar
  • YoksulYoksul16 sa önce
    Para nerde varsa o ülke mazlum halktır bunu anlamadın mi halen:) amac müslümanlık olsaydı 15 yıl irak 7 yildir sürede milyonlar ölmezdi
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