Bakan Nihat Zeybekci açıkladı: Katar için hazırlık var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, canlı yayında Katar krizine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeybekci açıklamasında "Katar'a giden ürünleri sattık. Katar'la dış ticaretimiz 850 milyon dolar civarındaydı. Bu sene içinde rakam farklı olacak. Katar'ın bütün temel ihtiyaçlarının tamamını Türkiye karşılayabilir. Bunun için net hazırlıklar var. Katar'la ilgili fuar yapacağız. Bu fırsatçılık değil. Katarlı alıcıları getireceğiz." ifadelerini kullandı.