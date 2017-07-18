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Türkiye'den Katar'a askeri sevkiyat!

21 fırtına obüsü ve 171 askeri personelin ortak tatbikat için Katar'a sevk edildiği bildirildi.

18 Temmuz 2017 Salı 21:57
Türkiye'den Katar'a askeri sevkiyat!

Katar'ın başkanti Doha'daki Türk askeri üssüne üçüncü askeri sevkiyat bugün gerçekleşti. 2 obüs 171 askerden oluşan sevkiyatın Katar'a ulaştığı açıklandı.

Katar'a ilk askeri sevkiyat 22 Haziran'da yapılmış, 23 Türk askeri ile 5 zırhlı araç Doha'ya gitmişti.

İKİ ÜLKE ORTAK TATBİKAT YAPACAK

Bölgeye sevk edilen birliklerin, Katar'da yapılacak bir Türkiye-Katar ortak tatbikatına da katılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 21:57
  1. türkiye katar
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Helal olsun..allah cc korusun ve muvaffak etsin..sayinizi artirsin..dosta guven dusmana korku olsun..
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