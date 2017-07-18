Türkiye'den Katar'a askeri sevkiyat!
21 fırtına obüsü ve 171 askeri personelin ortak tatbikat için Katar'a sevk edildiği bildirildi.18 Temmuz 2017 Salı 21:57
Katar'ın başkanti Doha'daki Türk askeri üssüne üçüncü askeri sevkiyat bugün gerçekleşti. 2 obüs 171 askerden oluşan sevkiyatın Katar'a ulaştığı açıklandı.
Katar'a ilk askeri sevkiyat 22 Haziran'da yapılmış, 23 Türk askeri ile 5 zırhlı araç Doha'ya gitmişti.
İKİ ÜLKE ORTAK TATBİKAT YAPACAK
Bölgeye sevk edilen birliklerin, Katar'da yapılacak bir Türkiye-Katar ortak tatbikatına da katılacağı bildirildi.