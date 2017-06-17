Türkiye'den Katar'a 5 bin ton gıda desteği

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoya karşın Türkiye'den Katar'a destekler devam ediyor.

"71 UÇAK KATAR'A ULAŞTI"

İstanbul'da düzenlenen TİM Genel Kurulu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "71 uçakla 5 bin ton gıda maddesi Katar'a ulaştırıldı. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız başlıyor. TIR'lar da yolda" dedi.

"KARARLAR HEMEN ALINDI, HAYATA GEÇİRİLDİ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Katar krizinin geçen hafta Bakanlar Kurulunun toplandığı sırada başladığına dikkat çekerek, Katar kararının gecikmeden alındığını kaydetti. Yaşananlar ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerekli talimatların verildiğini söyleyen Nihat Zeybekci, “Katar kararları hemen alındı ve hayata geçirildi” dedi.

KATARLI İTHALATÇILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Katar ile Türkiye arasında dış ticaretin ortalamasının 850 milyon dolar olduğunu belirten Bakan Zeybekci, bu yıl bu ortalamanın üzerine çıkılacağını kaydetti. Ülkeye karşı alınan kararlar ardından, “Türkiye, Katar’ın tüm insanı ihtiyaçlarını gönderebilir. Konuyla ilgili çalışmalar şimdiden başladı. Katarlı alıcılar için fuar etkinliği düzenlenecek. Ülkede faaliyet gösteren ithalatçılar Türkiye’ye getirilecek” şeklinde konuşan Zeybekci, durumu fırsatçılık olarak gösterenlerin yerinde bir eleştiri yapmadıklarının altını çizdi.