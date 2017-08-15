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Türkiye'den Katar için yeni hazırlık başladı

Körfez ülkelerinin abluka uyguladığı Katar'a gıda götürecek ikinci gemi, İzmir'in Aliağa ilçesindeki limanda yola çıkmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos 2017 Salı 11:47
Türkiye'den Katar için yeni hazırlık başladı

Türkiye'den Katar'a gıda götürecek ikinci geminin yüklenmesine İzmir'in Aliağa ilçesinde başlandı.

Körfez ülkelerinin abluka uyguladığı Katar'a gıda yüklü ilk geminin gönderildiği İzmir'in Aliağa ilçesindeki özel bir limanda, ikinci gemi için de hazırlıklar devam ediyor.

Kuru gıda, meyve ve sebzenin yüklendiği ikinci geminin 16 Ağustos'ta yola çıkması ve Doha Hamad Limanı'na 26 Ağustos'ta demirlemesi planlanıyor.

"HEDEFİMİZ 15 GÜNDE BİR KATAR'A SEFER YAPMAK"

Ürünleri taşıyan QT Lojistik Şirketinin Genel Müdürü İpek Demirci, AA muhabirine, ikinci geminin ilk gemiye oranla daha fazla yükleme kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Katar'a ilk gemi seferinden ciddi bir deneyim elde ettiklerini aktaran Demirci, "Hedefimiz bunu her 15 günde bir yapmak. Bununla ilgili plan ve hazırlıklara başladık. Düzenli bir servise yönelik deneyim kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL OLARAK TALEP GÖSTERİYORLAR"

Demirci, Katar'a gidecek üçüncü gemiyi Kurban Bayramı sonrası yüklemeyi planladıklarını kaydetti.

İlk gemide en büyük sorunun ürünlerin üzerinde Arapça yazıların bulunmaması olduğunu dile getiren Demirci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu yeni ürünlerde bu problemin çözüldüğünü anlattı. Demirci, "Katar'da sadece Türk ürünleri yok ancak tüketici bizim ürünlerimize duygusal olarak talep gösteriyor. Dolasıyla Katarlı iş adamları da bizim ürünlerimize yöneldi. Süpermarketler daha çok Türk ürünü satmak istiyor." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:47
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