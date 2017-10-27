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Türkiye'den Katalonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Katalonya için internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

27 Ekim 2017 Cuma 22:15
Türkiye'den Katalonya açıklaması

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu İspanya'dan ayrılmak için aylar önce başlattığı süreci bugün tamamladı ve tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişmenin ardından dünyadan açıklamalar gelmeye devam ederken, Dışişleri Bakanlığı da resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İspanya'da Katalunya Özerk Bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz.

Katalunya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun bugün öğleden sonra aldığı bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa'ya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz. Parlamento'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz.

Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz.

Türkiye, dost ve müttefik İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 22:15
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