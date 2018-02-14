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Türkiye'den Kardak hamlesi! Yapımına başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nın çevresinde dün Yunanistan'la yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik, bugün yerini sakinliğe bıraksa da Türkiye'den flaş bir hamle geldi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:20
Türkiye'den Kardak hamlesi! Yapımına başlandı

Bölgedeki askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında pazartesi gecesi yaşanan hareketli anlarda, AZ 090 borda numaralı, 27 askerin bulunduğu Yunan sahil güvenlik botu, kendisine engel olmaya çalışan, 90 metre uzunluğundaki, 703 bordo numaralı 'Umut' adlı Türk sahil güvenlik botuna kıç tarafından sürttü. Dün öğle saatlerinde Yunan botları, Kardak'a yaklaşmak isteyince Türk botları izin vermedi, gerginlik sürdü. İki gündür devam eden gergin anların ardından bugün bölgede sessizlik hakim oldu.

YUNANİSTAN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTTIRACAK

Bu sabahtan itibaren Kardak kayalıkları çevresinde toplam 8 Türk botu beklerken, 6 da Yunan botu kendi sularında bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan Yunanistan'ın Kilimli Adası'nda yayın yapan 'www.kalymnos-news.gr' adlı yerel internet haber sitesi bugünden itibaren Yunan deniz kuvvetleri tarafından bölgede askeri gücün arttırılacağını yazdı.

İSKELE VE GÖZETLEME KULESİ YAPILIYOR

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nın çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası, bugün yeni bir gelişme dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Gümüşlük Sahili'nde başlayan hazırlıkların ardından 350 yıllık Osmanlı kulesinin yanına yapılacak gözetleme kulesi ile hem kaçaklar hem de Yunan askeri birliklerin hareketleri rahatlıkla kontrol edilebilecek. Aydın'ın Didim ilçesi ile Bodrum ve Datça arasındaki bölge de izlenebilecek. Çavuş Adası'na giden yetkililer, inceleme yaparken, Gümüşlük Sahili'ne getirilen yüzen konteynerle birlikte, adaya götürülmek üzere su tankları ve inşaatta kullanılacak jeneratörün taşındığı görüldü.

'HUZUR VE BARIŞ, HER İKİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ'

Gümüşlük'te yaşayan avukat Göray Karadut, "Bölgede yıllarca balıkçılar, barış ve huzur içinde avlanmışlar. 1996 yılında çıkan Kardak krizinin ardından her iki ülke de kayalıklara sahip çıkmaya çalışırken, olan yine balıkçıya ve bölge halkına oluyor. Tabii ki toprağımızı korumak zorundayız. Çavuş Adası'na yapılacak gözetleme kulesi sadece Kardak için değil, aynı zamanda bölgede yoğun biçimde gerçekleşen insan kaçakçılığına da ciddi bir önlem olarak hizmet verecek. Ben de teknemle zaman zaman denize çıkarak, balık avlıyorum. Huzur ve barış, her iki ülkenin geleceği için önemli" dedi.

Öte yandan, Yunanlar da geçen 21 Ocak'ta, kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'nda, gözetleme kulesinin yanında bir inşaat çalışması başlatmıştı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:20
  1. Kalalimnos Adası
  2. Çavuş Adası
  3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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