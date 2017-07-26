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Türkiye’den İsrail’e tarihi çağrı!

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı  Güven Begeç, Harem-i Şerif'te statünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini  belirterek İsrail'e bu yöndeki uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:32
Türkiye’den İsrail’e tarihi çağrı!

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı  Güven Begeç, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin dahil  Ortadoğu'daki gelişmeler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin  sorununun bölgesel ve küresel kalıcı barışa engel oluşturduğunu söyledi.

Yaşanan son gelişmelerin bunu tekrar hatırlattığını ifade eden Begeç,  "Önceliğimiz tansiyonun azaltılması ve tüm tarafların itidalli davranması  olmalıdır. Bununla beraber İslam dünyası için Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün  ve kutsallığının korunmasının önemi konusunda çok açık olmalıyız. Tarihi statünün  değiştirilme çabası barış içinde birlikte var olmayı tehlikeye atar." dedi.

Kudüs'ün İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olduğunu ve buna  göre davranılması gerektiğini dile getiren Begeç, şöyle devam etti:

"Harem-i Şerif'in üç gün kapatılması, ardından girişlere metal  dedektörler koyma kararı ve Müslümanların girişini kısıtlayan diğer önlemler  kabul edilemez. Bu yanlışlar ve sokakta ibadet eden Filistinlilere karşı  orantısız güç kullanımı hiçbir şekilde meşru gösterilemez."

İsrail'e çağrı

Güven Begeç, konuşmasında İsrail'e de çağrı yaparak "İsrail'den  Harem-i Şerif'e girişi engelleyen kısıtlamaları kaldırması konusundaki  uluslararası çağrıya kulak vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in metal dedektörleri kaldırma konusunda aldığı son kararı  "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendiren Begeç, statükonun korunmasının  normale dönüş için temel olduğunu, bunun bir din ve ibadet özgürlüğü meselesi  olduğunu vurguladı.

"Suriye rejimi müzakereleri zehirlememeli"

Begeç konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinerek Türkiye, İran  ve Rusya'nın öncülüğündeki çabalarla son dönemde şiddette önemli ölçüde azalma  yaşandığını söyledi.

Siyasi müzakereler için de muhalefetin demokratik olgunluk  gösterdiğini dile getiren Begeç, "Suriye rejimi temsilcilerinin uzlaşmaz tutumunu  sürdürmelerine ve sahadaki ihlaller ve zararlı söylemlerle müzakereleri  zehirlemesine izin verilmemeli." dedi.

Begeç, Suriye'de tek taraflı adımlara karşı da uyarılarda bulunarak  "Türkiye DEAŞ ve PYD/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığındadır.  Suriye'nin birliğini, demografik yapısını ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak  tek taraflı adımlar kabul edilemez. Menbiç ve Rakka'da yapılan yanlışları  tekrarlama lüksümüz yok." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:32
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  12. Filistin
  13. Ortadoğu
  • Şamil DagŞamil Dag32 dk önce
    Cok yerinde ve güzel bir cagrı İsrailde emrin olur deyipŞakkadan kabuletmiştir.Birde Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyy diye bir sesduyduysa
  • isuzgenisuzgen1 sa önce
    ısraile yaptırım gerekir elçiye dış işleri çağırıp nota bile vermedi silahsız sivil halka kurşun sıkıyor
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