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Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!

Ankara'nın, İran'da bir haftayı dolduran gösterilere 'bozkurt' işareti yaparak katılan Azerilerin geri çekilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:12
Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!

İran'da hükümet karşıtı gösterilere Azerilerin de katıldığı, Tebriz bölgesinde bir grup Azerinin Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında 'Kırmızı Kurtlar' olarak bilinen gruba ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının Ankara'yı harekete geçirdiğini duyurdu.

Bölgeyle ilişkisi olan MHP milletvekillerinin devreye sokulduğunu belirten Sarıkaya, "Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü bildirisine de yansıyan 'eylemlere destek vermemeleri' tavsiyesi iletilmiş. Suriye'deki hataya düşmeden sorunu çözün; Traktorsazi'nin başına gelen sorunları bir daha yaşamayın…" diye yazdı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:12
  1. Muharrem Sarıkaya
  • AsenaAsena55 dk önce
    Ey Türk, sen ne şerefli bir milletsin.
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