Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!

İran'da hükümet karşıtı gösterilere Azerilerin de katıldığı, Tebriz bölgesinde bir grup Azerinin Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında 'Kırmızı Kurtlar' olarak bilinen gruba ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının Ankara'yı harekete geçirdiğini duyurdu.

Bölgeyle ilişkisi olan MHP milletvekillerinin devreye sokulduğunu belirten Sarıkaya, "Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü bildirisine de yansıyan 'eylemlere destek vermemeleri' tavsiyesi iletilmiş. Suriye'deki hataya düşmeden sorunu çözün; Traktorsazi'nin başına gelen sorunları bir daha yaşamayın…" diye yazdı.