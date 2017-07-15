15 Temmuz sonrası Türkiye'nin ekonomik geri dönüşü dünyayı şaşkına çevirdi

FETÖ’nün hain 15 Temmuz darbe hain girişimi sonrası Türkiye'nin göstermiş olduğu ekonomik performans tüm dünyayı şaşkına çevirdi.Ekonomik göstergeler darbe girişiminin ilk aylarında negatif gelişmeler yaşadı. Ancak Türkiye ekonomisine duyulan güven ve atılan adımlar sayesinde çok kısa sürede toparlanma yaşandı. Pozitife dönen ekonomideki büyüme tüm dünyayı şaşırttı.

YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇTİK

FETÖ’nün darbe girişiminin gerçekleştiği 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1.8 daralan Türkiye ekonomisi, bu büyük şoka ve bazı kuruluşların negatif değerlendirmelerine rağmen hızla toparlanarak yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü. Böylelikle ekonomi 2016’nın tamamında yüzde 2.9 büyüme performansı gösterdi. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5 büyüyerek kredi derecelendirme kuruluşları ve IMF-Dünya Bankası gibi tüm ekonomi otoritelerini şaşırttı.

İŞSİZLİK ZİRVEDEN DÖNDÜ

Türkiye’deki işsizlik oranı geçen sene nisandan itibaren artış gösterdi, artış darbe girişiminin yaşandığı temmuzda da devam etti ve yüzde 10.7’ye çıktı. Bu yıl ocak ayına kadar yükselişini sürdüren işsizlik oranları yüzde 13’e ulaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘istihdam çağrısı’ ve alınan tedbir ve desteklerle işsizlik oranları düşüşe geçti. Şubatta yüzde 12.6’ya gerileyen işsizlik rakamları istihdam seferberliğinin etkisiyle martta 0.9 puan düşüşle yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

İHRACAT YÜKSELİYOR

Geçen yıl temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 gerileyen ihracat, ağustosta yüzde 7.4 arttı. Geçen seneyi dalgalı bir seyir ile tamamlayan ihracat rakamları 2017 yılına yüzde 17.9 artış ile başladı. Şubatta yüzde 2.2 düşen ihracat mayıs ayına kadar yükselişine devam etti ve yılın ilk 5 ayında 64.3 milyar doları geçti.

ENFLASYON DÜŞÜŞTE

Enflasyon ise geçen yıl haziranda yüzde 7.64 iken kara gecenin yaşandığı temmuzda 1.15 puan artışla yüzde 8.79’a çıktı. Nisan ayına kadar tırmanışı devam eden yıllık enflasyon rakamları, bu aydaki yüzde 11.87’lik seviyesinden sonra gerilemeye başladı. TÜFE bu yıl mayısta yüzde 11.72’ye, haziranda da yüzde 10.9’a düştü.

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Bütçe geçen yıl temmuzda darbe girişimi olmasına rağmen 129 milyon lira fazla verdi ve en zorlu durumlara karşı bile güçlü yapısını koruduğunu ortaya koydu. Geçen sene sonunda ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle artan bütçe giderlerine rağmen bütçe açığı 29.3 milyar lira ile hedeflenenden daha düşük gelerek bu durumu teyit etti. Mali disiplinden taviz verilmezken, yeni yılda ise bütçede vergi indirimleri ve teşviklerin etkisi görüldü.