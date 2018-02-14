2020'de ikinci S-400 anlaşması planlanıyor

İsmi belirtilmeyen fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rus ajanslarından birine demecinde, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için 2. bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.

"Teslimatın 2021'de tamamlanması bekleniyor"

Kaynağın verdiği bilgiye göre, 2020'de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021'de tamamlanması tasarlanıyor.

S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

Kaynağa göre, bu, Türk şirketlerinin Rusya'nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geliyor.

Fakat kaynak, Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların 'kritik önemde olmayacağını' da ekledi.



Kaynak: Sputnik