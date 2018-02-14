Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2020'de ikinci S-400 anlaşması planlanıyor

Türkiye, Rusya ile 2020 yılında ikinci bir S-400 füze anlaşması imzalamaya planladığını belirtti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:27
2020'de ikinci S-400 anlaşması planlanıyor

İsmi belirtilmeyen fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rus ajanslarından birine demecinde, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için 2. bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.

"Teslimatın 2021'de tamamlanması bekleniyor"

Kaynağın verdiği bilgiye göre, 2020'de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021'de tamamlanması tasarlanıyor.

S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

Kaynağa göre, bu, Türk şirketlerinin Rusya'nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geliyor.

Fakat kaynak, Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların 'kritik önemde olmayacağını' da ekledi.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:27
  1. S-400 füzeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100 milyar dolar...
    1. Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100..
    2. ABD Türkiye'ye bunu yapamadığı için..
    3. ABD'de neler oluyor? Önce Trump'ın..
    4. TRT'nin unutulmaz isminden kötü haber
    5. Rusya son 20 yılın rekorunu kırdı
    6. Kullanılması yasaklanmıştı! Afrin'de..
    7. 'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse..
    8. MEB Müsteşarı Tekin'den yönetmelik..
    9. Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    10. Türk füzeleri vurmadan önceki son kare!
    11. Türkler tatil için rotayı Rusya’ya..
    12. Rusya'dan ABD saldırısı hakkında flaş..
    13. Finale kalan Nurten öğretmen adını..
    14. 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor
    15. Türk bilim insanları yaptı! 180 milyon..
    16. İstanbul Üsküdar'da banka soygunu
    17. İttifak için kritik görüşme! Erdoğan'a..
    18. CHP'den skandal Enis Berberoğlu..
    19. İdlib’de 300 bin sivil yer değiştirdi
    20. İbrahim Kalın meydan okudu: Biz..
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’