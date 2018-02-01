Mevlüt Çavuloğlu'ndan Fransa'ya tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin küstah açıklamalarına cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasında, “Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir." dedi.