Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den Fransa'ya: Terör örgütüne silah verenlere sesin çıkmıyor!

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:03
Türkiye'den Fransa'ya: Terör örgütüne silah verenlere sesin çıkmıyor!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Dost ve müttefik Fransa’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de, hukuka da en uygun davranış olacaktır” açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal sözlerine AB Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekatı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor; ‘Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.’ Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarını görmezden gelmesidir bu. Devamında Le Drian, ‘Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini’ söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir. Türkiye’yi eleştirenler terör örgütlerine silah verenler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir. Türkiye her türlü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de, hukuka da en uygun davranış olacaktır.”

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:03
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian

YORUM YAZ

  • İkraİkra1 sa önce
    Demek ki fransa hala terorden nasibini almamis..vermeyince mabut ............
  • nn1 sa önce
    şımarmak veya pişkinliksatıyoryoksa planlayan bunlar bir birine haberi varbu AvrupalılarınNATO şu fotosu hepsi birlikteçalışıyorşaşırtmaya oyun kumpas şantaj iftira bunlar için birşey deyilne yap yap kazan adamölüsüçocukkadın sivil hastane bebek bunlar için bir şey deyil ifrit için av mesafesinde topu cehenneme bunlar birşey deyiluzun zamandır ağırlığı savunma sanayiineverilmesini yapıyordukELHAMDÜLİLLAH LİLLAHBİR GELİŞME VARANCAK SANAYİİ DENFABRİKASYONYAPILARAK SERİ ÜRETİM OLMALİ VE TEKNOLOJİK OLARAK HER DEĞİŞİMKOLAYCA MONTAJI YAPOLACAK ŞEKİLDE TASARLANMASIUYGUNDUR ALLAH YAR VE YARDİMCİMİZ OLSUN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran’dan kritik Türkiye mesajı… ‘Hazırız’
  1. İran’dan kritik Türkiye mesajı…..
  2. AK Partili isim trafik kazası geçirdi…..
  3. Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya..
  4. Binbir surat yakalandı
  5. İran’da halk umudunu kaybediyor…..
  6. Son dakika... Kilis’ten acı haber…..
  7. Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gümrük..
  8. PKK'ya katılan İngiliz terörden..
  9. Trabzonspor'da taraftara destek mesajı
  10. Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da
  11. 14 terörist mağarası ve barınak imha..
  12. Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni..
  13. Bakan Ömer Çelik’ten Fransa Dışişleri..
  14. Elâzığ’da seyir halindeki otomobil yandı
  15. FETÖ'nün il imamı tutuklandı
  16. Yurtlarda büyüyen gençlere kadro müjdesi
  17. Ağrı’da TIR minibüsü biçti: 1 yaralı
  18. Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde..
  19. Çukurca'da minibüs devrildi: 11 kişi..
  20. Skandal iddia sonrası Suudi..
Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...