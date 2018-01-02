Türkiye'den ruble hamlesi, geliyor

Türkiye, 2017'de road show yaptığı Rusya'da 2018 yılı içerinde Ruble cinsinden borçlanmayı deneyecek.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, borçlanma bölgelerinde Türkiye'nin ciddi bir çeşitlendirme çalışmasına girdiğini belirtti ve "İlk defa Rusya’da road show yaptık. Ruble cinsinden tahvil piyasasını yokladık, ilk tepkiler olumlu, 2018’de burada borçlanmayı deneyeceğiz" dedi.