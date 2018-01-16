Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den flaş Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

16 Ocak 2018 Salı 23:30
Türkiye'den flaş Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz.

Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir.

Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yolaçacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 23:30
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Libya
  3. Trablus Mitiga Havalimanı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta'da kaybolan 6 kişi bulundu
    1. Isparta'da kaybolan 6 kişi bulundu
    2. Türkiye'den flaş Libya açıklaması
    3. 'Öğretmenlerimizle 2023'e' projesi..
    4. Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    5. Esenyurt'ta patlama! Yaralılar var
    6. Terör devleti ABD'den flaş Filistin..
    7. Bal üreticileri İstanbul’da buluşuyor
    8. Azez'de şiddetli çatışma başladı
    9. BM'den 'ABD' ve 'terör ordusu'..
    10. Afrin'de sivil hareketlilik!
    11. ABD'den bir açıklama daha: Türkiye..
    12. Denizli'den sürpriz imza! İşte yeni..
    13. İstanbul'a neden kar yağmadığını böyle..
    14. Putin'den büyük gözdağı!
    15. 'Afrin'e girmek, kanlı bir çatışmayı..
    16. Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke..
    17. Yarın o ilde kar tatili ilan edildi
    18. Kardak'ta gergin saatler!
    19. Son şampiyon tur atladı!
    20. ABD'den flaş 'Afrin' açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Artık Erdoğan 'Cezaevinde gazeteci yok' diyemez!
    Artık Erdoğan 'Cezaevinde gazeteci yok' diyemez!
    Afrin'de ilginç hareketlilik
    Afrin'de ilginç hareketlilik