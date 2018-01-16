Türkiye'den flaş Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.16 Ocak 2018 Salı 23:30
Dışişleri Bakanlığı, Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını açıkladı.
Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz.
Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir.
Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yolaçacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.