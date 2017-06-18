Türkiye'den flaş Katar açıklaması: Delil gösterin!

Suudi Arabistan’ın başını çektiği ülkelerin 5 Haziran’da Katar’ı tecride alması sonrası başlayan krizin sona erdirilmesi adına son dönemde dünyada görülmemiş bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Katar’a yönelik ambargonun bitirilmesi adına hamleler yapan Ankara, Cumhurbaşkanı düzeyinde telefon diplomasisi yürütürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Körfez’in yolunu tuttu.

Kuveyt ve Katar emirleriyle görüşen Çavuşoğlu, Mekke’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. Çavuşoğlu “Bu görüşme ile sorun çözüldü mü? Hayır. Başka ülkeler de var. Çok karmaşık bir halde şu anda” dedi. Ankara’nın bölgeye ziyaretlerinin tarafların ne düşündüğünü anlamak için gerçekleştirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Kral Selman’ın neden bu adımı attıklarını kendisine anlattığını belirterek “Biz de ‘neticede bir sorun olabileceğini ancak bir taraftan bunu belgelendirmek, diğer taraftan da bu sorunu çözmek için Hadimul Harameyn Şerifeyn’in önemli bir rol oynaması gerektiğini’ söyledik. Şartları biraz yumuşatmakta fayda var” dedi. Çavuşoğlu, Selman’ın Türkiye’ye verdiği önemi defalarca vurguladığını aktardı.



BELGE VE DELİL GÖRMEK İSTİYORUZ

Katar’a yönelik suçlamalar ve iddiaların olduğunu ancak bunların belge ve delilleriyle ortaya konulması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Katar da Kuveyt de bunu görmek istiyor, biz de görmek istiyoruz. Çalışma yaptıklarını söylediler. Bundan dolayı henüz belgeler, deliller hiç kimse ile paylaşılmadı.Bayrama, bayram gibi girmemiz lazım.” Krizin patlak verdiği dönemde Bahreyn ve Suudi Arabistan nezdindeki ikili temaslarda da delillerin ortaya konulması talebi gündeme gelmiş bu girişimler karşılıksız kalmıştı.