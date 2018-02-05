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Türkiye'den flaş Hollanda açıklaması: Hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırız” dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 23:03
Türkiye'den flaş Hollanda açıklaması: Hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklama hakkındaki bir soruya cevaben, “2017 Mart ayında yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinde normalleşmenin sağlanabilmesine yönelik beklentilerimiz bilinmektedir. Sözkonusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediği esasen Hollanda makamlarına bildirilmişti. Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır” dedi.İHA

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 23:03
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Hollanda
  3. Ankara Büyükelçisi

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