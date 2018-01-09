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Türkiye'den flaş hamle! İran ve Rusya'yı uyardı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya ve İran'ın büyükelçilerinden Esad rejiminin Suriye'nin İdlib bölgesinde yaptığı ihlallerin sonlandırılması istendi.

09 Ocak 2018 Salı 20:05
Türkiye'den flaş hamle! İran ve Rusya'yı uyardı

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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