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Türkiye'den flaş Gürcistan kararı

Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gahariya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gürcistan vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerine yönelik kısıtlamaları geçici olarak kaldırılması yönünde anlaştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
Türkiye'den flaş Gürcistan kararı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Soylu ve Gahariya'nın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerine yönelik kısıtlamanın geçici olarak kaldırılması konusunda anlaştığını duyurdu.

Açıklamada "Taraflar iki ülke bakanlıkları arasında 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe giren Türkiye'yi ziyarete yönelik düzenlemeler doğrultusunda görüşmeler sürdürme konusunda anlaştı. Görüşmeler tamamlanıncaya değin düzenlemeye ilişkin hususlar Gürcistan vatandaşlarını etkilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşmede Soylu'nun bu yılın başlangıcında Gürcistan'a yapacağı ve işbirliği ile sınır geçiş konularının ele alınacağı ziyaretin de konuşulduğu aktarıldı.

Ankara, Gürcistan vatandaşlarının Türkiye sınırından geçiş yapmasının ülkede bir gün bulunulmuş sayılmasına yönelik yeni bir düzenleme getirmişti. Daha önce ise Türkiye'de bulunulan süre, 24 saat sonra sayılmaya başlanıyordu. İki ülke sınırında Gürcistan vatandaşları, dün düzenlemeyi protesto etmiş ve bu ayrıcalığın yeniden tanınmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
  1. Gürcistan İçişleri Bakanlığı
  2. Soylu
  • Hüseyin Hüseyin 55 dk önce
    Neden acaba? Güzel düzenlemeymiş
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