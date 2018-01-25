Türkiye'den flaş Afrin açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

ABD'NİN GÜVENLİ BÖLGE TEKLİFİNE YANIT

- Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanımız gündem getirmişti. Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlar hedefler beklentiler olabilir. Bizim beklentimiz farklı onların beklentisi farklı olabilir.

- ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım.

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar.



Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili.