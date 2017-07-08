Türkiye'den enerji için bir hamle daha

Enerji Bakanlığı, doğalgazdaki arz krizlerine karşı bir süre önce yüzer LNG çözümüne gitmişti. Bunun için ilki İzmir-Aliağa’da devreye alınan LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali kuruldu. Şimdi iki tane daha geliyor.

Hatay-Dörtyol’daki projenin inşaası sürerken , üçüncü terminal için Saros Körfezi seçildi.

İKİNCİDE İNŞAAT BAŞLADI

Dörtyol’daki deniz terminaline yüzer sistemlerden doğalgaz aktarılmasına yönelik proje kapsamında Hatay ve Osmaniye sınırları içindeki bazı taşınmazlar BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji sektörü uzmanları, BOTAŞ’ın üçüncü bir tesis daha yapacağını, üçüncü tesisin Saros Körfezi’ne inşa edileceğini belirterek, “Bu projeler tamamlandığında sisteme giren gaz miktarı artacak. Özellikle kış aylarında tüketimin ciddi biçimde arttığı, günlük pik (en yüksek çekiş) talebin karşılanmasında bu tesisler önemli görev alacak” diye konuştu.

KAPASİTELERİ NE KADAR?

Uzmanlar, Kolin-Kalyon ortaklığının kontrolündeki Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret AŞ tarafından bir süre önce devreye alınan GDF Suez Neptune yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisinin bu alanda ilk olduğunu anımsattı. Aliağa’daki tesisin toplam 85 milyon metreküp depolama ve günde 15-20 milyon metreküp sisteme gaz verme kapasitesi olduğunu bildirildi.

Dörtyol’daki tesisin de, devreye girmesinin ardından sisteme günlük 20 milyon metreküp gaz vermesi bekleniyor.

Habertürk