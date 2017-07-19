Türkiye'den dönmek isteyen General'e izin verilmedi

Abdül Raşid Dostum, tedavi için Mayıs ayında Türkiye'ye gitmişti.

Afgan medyası, ülkesine dönüşünde, Dostum'u taşıyan uçağa ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki Mevlana Celaleddin Belhi Havaalanı'nda iniş izni verilmediğini öne sürdü.

Uçağın inişine kimin engel olduğunu bilinmiyor.

BBC'ye konuşan, Cumhurbaşkanı Eşraf Gani'ye yakın bir kaynak, General Dostum'un dönüşünün şüpheye neden olduğunu çünkü dönüşün merkezi hükümetle koordine edilmediğini söyledi.

General Dostum, siyasi rakiplerinden birine işkence yapmakla suçlanıyor.

Dostum ise suçlamayı reddediyor.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin yardımcılığı görevine getirilmesi tartışmalı bir hamle olarak görülmüş ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.