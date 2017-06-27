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Türkiye'den dev hamle! 3 sektöre öncelik verilecek

Küresel ölçekte yerli markalar için yeni bir program geliyor. Öncelik otomobil, tekstil ve yazılım-bilişim alanlarında iken bu üçünün Türkiye'deki ciroları 100 milyar TL'den fazla.

27 Haziran 2017 Salı 10:29
Türkiye'den dev hamle! 3 sektöre öncelik verilecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bunun için bir program hazırladıklarını, otomobil, tekstil ile yazılım-bilişim alanlarında marka oluşturmaya öncelik vereceklerini söyledi.

75 MİLYAR TL OTOMOBİL CİROSU VAR

Bazı gazeteciler ile sohbet eden Özlü, 180 günlük program içinde yerli otomobilin de yer alacağına dikkat çekerek, "Yerli otomobil ile ilgili yıl sonuna kadar faaliyetler zinciri, güzel gelişmeler göreceksiniz" dedi. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin 8'inin kendi otomobil markasının bulunduğunu belirten Özlü, şöyle dedi:

"Türkiye'nin 75 milyar TL otomobil cirosu var. Biz bunu ikiye katlayacak program üstünde çalışıyoruz. Türkiye de tasarım mühendisi, her şey var. Yabancı firmaların araçlarını üretiyor, üzerine o firmanın logosunu basıp Avrupa'ya ihraç ediyor. Biz marka oluşturmak istiyoruz. Bunun için Türkiye'de her şey var. Aslında kendisi yerli marka geliştirmezse bir şey eksik kalır. Bazı görüşler var ki Türkiye bu işe girmesin. Dünyada önemli oyuncular var, Türkiye'nin fırsatı yok deniyor. Bu doğru değil. Bugüne kadar oluşan altyapı ve yan sanayi en iyilerden."

ALTYAPI VAR MARKA YOK

Tekstilde aynı şeylerin yaşandığına dikkat çeken Özlü, "Bizim eksiğimiz markamız yok. Otomobil ve tekstilde müthiş altyapı var, olmayan markamız. Markası olanlar olmayanlara göre iki kat kâr ediyor" dedi.

AKIL SATIP PARA KAZANACAKSINIZ

Son çıkan düzenlemede yazılımı "sanayi" kapsamına dahil ettiklerini, bu sayede yazılımcıların sanayicilerin tüm teşviklerinden yararlanabileceğini kaydeden Özlü, "Akıl satıp para kazanacaksınız. Türkiye'de cirosu bu alanın 30 milyar civarında. Bunu da ikiye katlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:29
  1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  2. Türkiye
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