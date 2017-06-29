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Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ,"Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılı bulacaktır" ifadesini kullandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:46
Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılı bulacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:46
  1. numan kurtulmuş
  2. Afrin
  3. ypg
  • HüseyinHüseyin25 dk önce
    OoooooMevlüt bey hangi rütbelerle savastiniz?Veya hayatinda kac tane sinek öldürdünüz?O islere senin aklin ermez...Cumhurbaskani,basbakan,genelkurbaybaskani vs.Bunlar cözümü bulamadida senmi buldun?Bol keseden atmayin lütfen...Bir yanlis taaruz ülkenin gelecegini etkiler!!!!
  • Emre BayındırEmre Bayındır38 dk önce
    Niye misliyle? Girseniz ya içeri, dağıtsanız ya siperlerini? Ama Amerika var arkalarında di mi. Pardon. Onu unutmuştuk :) Yani arkasında kimse olmayınca mazlum da olsa bin boğazına, lakin koruyanı edeni varsa zalim de olsa ağam paşam muhabbeti. Hadi bakalım, aynen devam. Nereye kadar gideceksiniz bu mantıkla, görelim.
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 1 sa önce
    Angajman majgan işi o bölgede işleyişi bitik Allah ne verdiyse artık.
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Mesele zaten savas cikarmak.ne angajmani .
  • müslümanmüslüman1 sa önce
    siz çok akıllısınız zaten! herşeyin bir yolu yorganı var bunu unutma. saygılarımla..
  • mevlutmevlut1 sa önce
    ya angajman kuralı muralı hikaye....adamlar angajman kılıfıyla oraya yuvalanıyorlar...siz de bakıyorsunuz....gidin tamammını temizleyin....illaki saldırması mı gerek....ne kadar safdiriksiniz....ey uyuyan gafiller..."güneşi ceketiniizin asdarı içinde kaybetmişsiniz...."...
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