Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet doğruysa...

Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bir soruya cevaben Türkiye'ye yönelik sözleri hakkında açıklama yapıldı.

14 Temmuz 2017 Cuma 18:10
Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet doğruysa...

Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında, bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa, bunları aynen iade ediyoruz.  Bu tür ifadeler, Başbakan Çipras'ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle, Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların, ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz." denildi.

ÇİPRAS'IN SÖZLERİ

Çipras, "Ulusal haklarımızı korumak için hep hazırız. Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var. Dış politikada bir deyim var, köpeğin kendini koruması için havlamasına gerek yok. Biz de çok havlamıyoruz sonuç getirmek istiyoruz. Çok olay çıkarmaya gerek yok" demişti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 18:10
  1. Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı
  2. Sevan Nişanyan
  3. twitter
  4. Şirince
  5. hapis
  6. en son haber
  7. çipras
  8. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava sıcaklıkları azalıyor
    1. Hava sıcaklıkları azalıyor
    2. O vatan haini terörist tutuklandı
    3. Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den..
    5. Google'ın tasarım harikası ofisleri
    6. Tembellik raporu açıklandı! Türkiye..
    7. Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet..
    8. 15 Temmuz için mahyalar asıldı
    9. Erzincan'daki ev uluslararası mimari..
    10. Dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan..
    11. İlk Türk JSF/F-35 uçağının orta..
    12. Yurdum insanı yine güldürdü
    13. Beşiktaş ayağa kalktı!
    14. Kyle Walker Manchester City'e transfer..
    15. Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk..
    16. Minibüsçüler 15 Temmuz'da vatandaşları..
    17. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak..
    18. Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!
    19. Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
    20. İşte ülkelere göre kişi başına düşen..
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!