Türkiye'den büyük başarı! Dünya ikincisi olduk

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 2015 yılında 40 olan Türk firması sayısı 2016'da 46'ya yükselirken; bu firmaların geçen yıl yurtdışında üstlendikleri projelerden elde ettikleri toplam gelir 25,6 milyar dolar oldu.

Türkiye toplam 46 firma ile Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alırken, Türk firmalar arasında ilk üç sırayı ise Rönesans, Polimeks ve Enka aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye 46 firma ile ikinci sırada yer aldı.

Çin 65 firma ile listede birinci sırada yer alırken; ABD ise 43 firma ile Türkiye'nin ardından üçüncü oldu.

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması'nın 2016 yılında pazar büyüklüğü yüzde 6,4 daralarak 468 milyar dolar oldu. Türk firmaların toplam pazar payı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Bu oran Çin için yüzde 21,1, ABD için ise yüzde 8,9 oldu.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa'da bir miktar azalırken, Ortadoğu'da yüzde 7,9'dan yüzde 9,1'e, Asya'da yüzde 5,5'ten yüzde 7'ye, Afrika'da yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e çıktı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz küresel koşullara rağmen Türk firmaların uluslararası performansındaki artışın memnun edici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük başarıdır."

En büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk şirketin yer aldığı listede, Rönesans 38. sıradaki yeri ile en büyük Türk firması oldu.

Rapora göre, geçen yıl yer aldığı 44. sıradan altı basamak yükselen Rönesans'ın 2016 yılında uluslararası gelirleri 3.26 milyar dolar, toplam gelirleri ise 3.93 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rönesans, Avrupa'nın en büyük 10 müteahhitlik firması sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

En büyük 250 listesine giren Türk şirketler arasında Rönesans'ı 42. sırada yer alan Polimeks, 72. sıradaki Enka, 76. sıradaki TAV, 78. sıradaki Yapı Merkezi, 79. sıradaki Alarko, 85. sıradaki Limak, 86. sıradaki Ant Yapı, 92. sıradaki GAP ile 98. sıradaki Universal Acarsan izledi.

Buna göre, dünyanın en büyük ilk 100 müteahhitlik firmasından 10'unu Türk firmalar oluşturdu.