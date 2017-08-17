Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den Barcelona açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:20
Türkiye'den Barcelona açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen terör saldırısını web sitesinde yayınladığı mesajla kınadı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Barselona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:20
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. ispanya
  3. barcelona
  • Tuna orhanTuna orhan1 sa önce
    ne dostu ne muttefiki ya turk Restaurant tına saldirilmadimi hedef Türkler bizler. sunlara dost demeyi birakin allah askina rabbim bizleri korusun.amin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
  1. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
  2. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
  3. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
  4. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
  5. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
  6. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
  7. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
  8. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
  9. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
  10. Kaymakam köylü pazarını denetledi
  11. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
  12. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
  13. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
  14. Çocuklara animasyon film izletildi
  15. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
  16. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
  17. Sudan’da e-tarıma geçilecek
  18. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
  19. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
  20. Güngör: Korku ve paniğe kapılmayın
Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
PKK'dan CHP çağrısı!
PKK'dan CHP çağrısı!
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor