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Türkiye'den BAE'ye tarihi ayar

Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:46
Türkiye'den BAE'ye tarihi ayar

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"

Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAYACAK HAMLE

BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.

Çankaya'da bulunan BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:46
  1. Abdullah bin Zayed
  2. Medine
  3. BAE
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Fahrettin Paşa
  • AbdallahAbdallah4 sa önce
    Ulan Çöl bedevisi sen kim Reise dil uzatmak kim dürzü,peygamber (s.a.v.)derki kişi sevdiğiyle beraberdir sen ve vahhabi kardaşların hıristiyan ve yahudilerle bir ve berabersiniz sizin o gavurlardan ne farkınız var paraya tapan gavurlar
  • Bayram afyonlu Bayram afyonlu 7 sa önce
    Bunlar hain Araplar bunlarin kendilerine faydasi yok ki islama olsun.Bunlar da ne adalet ne şeriat var!!Bunlar da ancak hainlik ,nankörlük, uşaklık var!!Bunlar kabe yi de satar hic şüpheniz olmasın. Allah bunlara dünya yı ve ahiret i de cehennem ile ödülden dirsin.âmin
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş7 sa önce
    Süperrr çok güzel bi kapak olmuş Reis seni çooooook seviyorum çooooook
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Çok Doğru Bir Karar. Bunlarla Anladığı Dilden Konuşmak Lazım.
  • 129912998 sa önce
    Eski tabelayı da o bakan bozuntusuna yollayın .....
  • Nmk Nmk 8 sa önce
    Süperrr.
  • Alper taşAlper taş9 sa önce
    Abd iti petrol zengini israil uşağı şeref yoksunu hadsiz köpek... petrolünde boğulasın lawrans dölü
  • Gereksiz muhabbet Gereksiz muhabbet 9 sa önce
    Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in Fahrettin Paşa hakkında yaptığı asılsız suçlama ve hakaretin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna harekete geçti. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği’nin (BAE) bulunduğu sokağın adının, ''Fahrettin Paşa'' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. diyor bazı gazeteler. Siz neden Mevlüt Tuna yı yok sayıyorsunuz. Tayyip Erdoğan bunun hesabını sorar. Bravo Mevlüt Bey.
  • Ahmet KemerciAhmet Kemerci9 sa önce
    Bu arsızlar ancak bundan anlar. Helal sana Tayyip Reisim!
  • vatandasvatandas10 sa önce
    Tipi bozuk abd kopegi
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