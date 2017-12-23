Türkiye'den BAE'ye tarihi ayar
Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.23 Aralık 2017 Cumartesi 12:46
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.
"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"
Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.
UNUTULMAYACAK HAMLE
BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.
Çankaya'da bulunan BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu 613. Sokak, Fahrettin Paşa Sokak olarak değiştirilecek.
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Abdallah4 sa önce Ulan Çöl bedevisi sen kim Reise dil uzatmak kim dürzü,peygamber (s.a.v.)derki kişi sevdiğiyle beraberdir sen ve vahhabi kardaşların hıristiyan ve yahudilerle bir ve berabersiniz sizin o gavurlardan ne farkınız var paraya tapan gavurlar Bayram afyonlu 7 sa önce Bunlar hain Araplar bunlarin kendilerine faydasi yok ki islama olsun.Bunlar da ne adalet ne şeriat var!!Bunlar da ancak hainlik ,nankörlük, uşaklık var!!Bunlar kabe yi de satar hic şüpheniz olmasın. Allah bunlara dünya yı ve ahiret i de cehennem ile ödülden dirsin.âmin Sıradan bir vatandaş7 sa önce Süperrr çok güzel bi kapak olmuş Reis seni çooooook seviyorum çooooook Rabia Zafer 8 sa önce Çok Doğru Bir Karar. Bunlarla Anladığı Dilden Konuşmak Lazım. 12998 sa önce Eski tabelayı da o bakan bozuntusuna yollayın ..... Nmk 8 sa önce Süperrr. Alper taş9 sa önce Abd iti petrol zengini israil uşağı şeref yoksunu hadsiz köpek... petrolünde boğulasın lawrans dölü Gereksiz muhabbet 9 sa önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in Fahrettin Paşa hakkında yaptığı asılsız suçlama ve hakaretin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna harekete geçti. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği’nin (BAE) bulunduğu sokağın adının, ''Fahrettin Paşa'' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. diyor bazı gazeteler. Siz neden Mevlüt Tuna yı yok sayıyorsunuz. Tayyip Erdoğan bunun hesabını sorar. Bravo Mevlüt Bey. Ahmet Kemerci9 sa önce Bu arsızlar ancak bundan anlar. Helal sana Tayyip Reisim! vatandas10 sa önce Tipi bozuk abd kopegi