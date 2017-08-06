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Türkiye'den Avustralya duyurusu! 'Bomba' iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğü, Avustralya'da DEAŞ'e yönelik terör operasyonunda ele geçirilen ve Türkiye'den gittiği iddia edilen patlayıcı maddelerle ilgili karşılıklı çalışma başlattı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:10
Türkiye'den Avustralya duyurusu! 'Bomba' iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Avustralya'da DEAŞ'e yönelik terör operasyonunda ele geçirilen ve Türkiye'den gittiği iddia edilen patlayıcı maddelerle ilgili olarak bu ülkeyle karşılıklı çalışma başlattığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Avustralya Federal Polisinin 29 Temmuz 2017'de Sydney'de DEAŞ'a düzenlediği terör operasyonunda, bir uçağı kaçırma planı yaptıkları değerlendirilen şüphelilerde ele geçirilen ve patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin Türkiye'den Avustralya'ya kargo uçağıyla gönderildiğine yönelik haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin ardından Avustralya makamlarıyla irtibata geçildiği belirtilerek, gönderim tarihi 3 ay önceye tekabül eden patlayıcı maddelerin Türkiye'den gönderilmiş olması ihtimaline dair net olmayan ve teyit edilemeyen hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla karşılıklı çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Yürütülecek kapsamlı çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:10
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