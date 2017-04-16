Türkiye'den Avrupa'ya ulu cami

Avrupa Kültür Başkenti olan Danimarka’nın ikinci büyük şehri Arhus’ta inşası tamamlanan Brabrand Ulu Camii’nin resmi açılış töreni yapıldı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı olarak temeli 2014 yılının ağustos ayında atılan Brabrand semtindeki caminin açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

500 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Arhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Adnan Bülent Baloğlu ve Türkiye kökenli yerel siyasetçilere birer plaket takdim edildi. Aynı anda bin 500 kişinin ibadet edebildiği caminin açılışı, kurdelenin kesilmesiyle tamamlandı. Baloğlu tarafından cuma namazının kıldırılmasının ardından cami cemaatine yemek ikram edildi. Danimarkalı bir inşaat firmasının inşa ettiği cami için yaklaşık 18 milyon kron (9,5 milyon lira) harcandığı bildirildi.

HOŞGÖRÜYE İHTİYACIMIZ VAR

Belediye Başkanı Bundsgaard, Danimarka anayasasında din özgürlüğünün önemli bir payı olduğunu söyledi.Toplumun bu temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Bundsgaard, “Birbirimizi anlamaya, hoşgörüye ihtiyacımız var” dedi. Bundsgaard, Brabrand Ulu Camii’nin Arhus’taki Türk toplumu için önemli bir aşama olduğunu da dile getirdi. Caminin finansmanının büyük ölçüde dernek üyeleri tarafından sağlanmasını da övgüyle karşılayan Bundsgaard, Arhuslu Türklerin bu girişiminin dışarıya güçlü bir sinyal verdiğini vurguladı.

VİKİNGLERE TEŞEKKÜRLER

Baloğlu ise, “İskandinav halklarının daha doğrusu Vikinglerin engin hoşgörüsü, müsamahası ve bu kültür merkezlerinin başından beri göstermiş oldukları olağanüstü çaba olmasaydı biz bugün bu merkeze sahip olamazdık” diye konuştu.

TÜRK NAKKAŞLAR İŞLEDİ

Kurdeleyi Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Adnan Bülent Baloğlu (Sol 1), Arhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard (Sol 2), Brabrand Ulu Camii Dernek Başkanı Bekir Toy (Sol 3), Arhus Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Araç (Sol 5) kesti. Külliye şeklinde tasarlanan ve konferans salonu, derslik, aktivite odaları, büfe ile kafeterya da bulunan, ana mescidi 300 metrekare büyüklüğünde olan caminin kubbe nakışı Türkiye’den gelen nakkaşlar tarafından yapıldı.