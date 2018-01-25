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Ömer Çelik'ten Avrupa Birliği'ne çok sert Afrin cevabı

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik AB'den Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelen eleştirilere tokat gibi cevap verdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:28
Ömer Çelik'ten Avrupa Birliği'ne çok sert Afrin cevabı

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Avrupa Birliği'nin Afirn operasyonuna ilişkin açıklamalarına cevap vererek, "Türkiye bit NATO üyesi ve AB'ye aday bir ülke olarak bulunduğu bölgede Avrupa'nın sınırlarını temsil etmektedir. Sınırımızdaki bir tacize musamaha göstermemiz mümkün olamaz. AB'den bir açıklama geldi, 'insani erişim konusunda endişelerimiz var, DAEŞ'le mücadeleye yoğunlaşılmalı' diye. Buna yönelik eleştirimiz var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hak verildiğini duymak isterdik. İnsani erişim konusuna gelirsek Türkiye insani konulara en çok değer veren ülkedir. Bununla ilgili tedbir alınmıştır. DAEŞ'le mücadeleye yoğunlaşma konusunda Türkiye'ye söylenecek söz yok. Türkiye DAEŞ'le en çok savaşan ülkedir. Ayrıca terör örgütleri arasında seçim yapmaktansa bize saldıran her terörist gruba cevap veririz. Bu operasyon güvenliğimiz açısından kaçınılmaz bir operasyondur. Bir yere YPG'nin yerleştirilmesi oradan DAEŞ'in uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Bunu Rakka'da gördük. Ayrıca YPG'nin ilk fırsatta DAEŞ'lileri serbest bıraktığını da gördük." dedi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:28
  1. Ömer Çelik
  2. Afrin
  3. Avrupa Birliği
  4. DAEŞ
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