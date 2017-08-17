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Türkiye'den Angela Merkel'e yanıt! Acelemiz yok

Almanya Başbakanı Merkel, ''Türkiye ile tansiyon düşmedikçe AB, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeye devam edemez" çıkışına AB Bakanı Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
Türkiye'den Angela Merkel'e yanıt! Acelemiz yok

Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemeyeceği sorusuna AB Bakanı Ömer Çelik, "Talihsiz bir açıklama. Şunu altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı bir açıklamadır. Türkiye AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliğinin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz bir şey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan - kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. Gümrük Birliği konusunda acelemiz yok. Bu konunun hızlanması gerekiyordu. Obama döneminde de anlaşma sağlanamamıştı. Trump döneminde de sağlanamamıştı." dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
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