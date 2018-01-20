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Türkiye'den Amerika'ya telefon: Sona erdirin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:19
Türkiye'den Amerika'ya telefon: Sona erdirin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. Mcmaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığın ve bölgede başta PKK, Deaş ve El-Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği görüşmede, güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla Suriye'nin komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

FETÖ'NÜN ABD'DEKİ FAALİYETERİ

Görüşmede Irak'ın toprak bütünlüğünün, refahının ve istikrarının da bölge için önemini teyit edilirken, diğer yandan da FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle ilgili Türkiye'nin kaygılarını ve beklentilerini dile getirildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:19
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