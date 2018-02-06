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Türkiye'den Amerika'ya karşı yargı hamlesi

Terör örgütü YPG/PYD ile PKK ilişkisinin ispatlanmış olmasından yola çıkan AK Parti'nin partinin önde gelen isimleri, Amerika yönetiminin Amerikan anayasasına göre suç işlediği, bunun da istenirse dava konusu olabileceği ifade etti.

06 Şubat 2018 Salı 09:24
Türkiye'den Amerika'ya karşı yargı hamlesi

ABD’nin Suriye’de terör örgütüPKK’lıların aktif rol aldığı YPG’ye verdiği destekle ilgili tartışmalarda, Türkiye’nin haklılığının uluslarası platforma taşınması görüşleri dile getirildi. Partinin önde gelen isimleri, ABD’nin silah yardımında bulunduğu, lojistik destek verdiği YPG/PYD ile PKK ilişkisinin ispatlanmış olmasından yola çıkarak, ABD yönetiminin Amerikan anayasasına göre suç işlediğini, bunun da istenirse dava konusu olabileceğini iddia ediyorlar.

OBAMA’NIN RAPORU

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmede, Barack Obama’nın başkan olduğu dönemde Beyaz Saray’da kurulan Terörle Mücadele İstihbarat Birimi’nin raporu hatırlatılıyor. Raporda PYD ve PKK’nın ilişkisine vurgu yapıldığı belirtilerek bu noktada, ABD anayasasında yer alan, “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek anayasal suçtur” hükmünün gündeme getirilebileceği konuşuluyor. AK Parti kurmaylarına göre Türkiye, Barack Obama döneminde hazırlanan bu rapora atıf yaparak, ABD’nin kendi anayasasına göre anayasal suç işlediği iddiasıyla dava açabilir. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Buna gerekçe olarak da YPG/PYD’ye yapılan silah desteği, eğitim ve bunu ispat eden açıklama, bilgi belge ve fotoğraflar gösterilebilir.

YARGILAMA İÇİN İKİ YOL

Prof. Dr. Adem Sözüer (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı): “ABD bir terör örgütünü silahlandırmak, eğitim vermek gibi doğrudan terörizmi destek faaliyetleri içine girmiştir. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı 1371 (2001) ve geçen yıl oybirliği ile kabul edilen 2370 (2017) sayılı kararlarına aykırıdır. ABD’nin haksız fiil sorumluluğu nedeniyle sorumluluğu doğabilecektir. Bu noktada Uluslararası Adalet Divanı’na müracaat meselesi gündeme gelebilir. BM Güvenlik konseyinde veto hakkı olan ABD ve diğer ülkelere karşı, yaptırım v.s kararı alınamıyor. Bu noktada Türkiye veya başka bir ülke, kendine yönelik olsun olmasın, terör suçları kendi ülkesinde işlenmese dahi yargılama yetkisine sahip. Örneğin Irak işgalinde işlenen savaş suçları dolayısıyla dönemin ABD yetkililerini ülkeler kendi mahkemelerinde yargılayabilirler. Türkiye de PKK/PYD’ye verdiği silahlar nedeniyle ABD yetkililerini yargılayabilir.”

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:24
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