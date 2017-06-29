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AB Bakanı Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: İbretlik bir durum

AB Bakanı Ömer Çelik, Almanya'ya sert tepki göstererek "Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir." dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 16:25
AB Bakanı Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: İbretlik bir durum

Almanya'ya tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları, bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Şahsen tanıdığımız bazı Alman siyasetçiler bizlerle konuşurken temel hak ve özgürlükler konusunda en geniş çerçevede konuşuyorlar. Bizler de alabildiğine geniş bir çerçevede bu meseleyi ele alıyoruz. Ve her defasında ilkelerin herkes için geçerli olduğunu söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

"PKK SERGİLERİ AÇILMASINA GÖZ YUMAN BİRİNİN AÇIKLAMALARI İBRETLİKTİR"

Bakan Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir. Gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda. Bu hürriyetler konusunda duyarlı olanlar bilmelidir ki bu siyasetçiler hürriyetlere saygılı değil, sadece politik amaçlar için kullanıyorlar. Bu tarz siyasetçilerin açıklamaları bu hürriyetlerin savunucusu olarak değil, bu hürriyetlere saygısızlığın vesikası olarak tarihe geçecektir."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:25
  1. AB Bakanı Ömer Çelik
  2. Almanya
  3. PKK
  4. Recep Tayyip Erdoğan
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