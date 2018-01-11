Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de tutuklu bulunanlarla ilgili olarak Almanya'nın tutumunu eleştirerek "Türkiye'den Almanya'ya gidip de orada tutuklanan, adli süreç içinde olan 2 binden fazla vatandaşımız var. Almanya bir kişi, iki kişi için kıyamet koparıyor, o zaman 2 bin kişi için benim Almanya'ya yönelik ne yapmam lazım, onun karşılığı savaş açmak. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

"OTURULUR KONUŞULUR"

"Burada adli yardımlaşma ve iş birliği anlaşmalarımız var" diyen Bakan Çavuşoğlu Oturulur, konuşulur, iadesi yapılacaksa iadesi yapılır, Türkiye'de cezasını çekmesi gerekiyorsa Türkiye'de çeker vesaire. Bunları zaten takip ediyoruz ama her tutuklanan kişi için kıyameti koparacaksak o zaman suç işleyen kişileri de desteklemiş oluruz. Suç ne olursa olsun. Suçsa o süreç işlemeli. Kimse 'Benim vatandaşımı işlediği suçtan dolayı yargılayamazsın ya da tutuklayamazsın' diyemez, dememelidir. Biz de demeyiz bunu ama ne olup bittiğini öğrenmek de bizim hakkımızdır, onların da hakkıdır. Dolayısıyla bu çalışma grubunu da bu ayın 23'ünde bir araya getiriyoruz, ilk toplantısını yapacaklar. Umarım etkili bir mekanizma olur ki yanlış anlaşılmalardan da kurtulmuş oluruz." dedi.