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Türkiye'den Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası listesine girdi

Aydın Karacasu'daki tarihi kentte yer alan tapınak, millattan önce üçüncü yüzyıldan kalma. Çevresinde mermer ocakları bulunan antik kentin heykeltraşlıkta tüm Akdeniz havasını etkilediği biliniyor.UNESCO listesine yeni giren yerler arasında Afrikalı kölelerin Amerika kıtasına ayak bastığı ilk yer alan Valongo Rıhtımı ile Japonya'da kadınların girmesi yasak olan Okinoşima Adası da bulunuyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
Türkiye'den Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası listesine girdi

UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısı, Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

UNESCO Türkiye'nin sitesinde Afrodisyas Antik Kenti'nin Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri olduğu belirtiliyor.

Kentteki Afrodit Tapınağı milattan önce üçüncü yüzyıla, kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Bölge, Afrodisyas Arkeolojik Kenti ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Zenginliği ise mermer ocaklarından geliyor.

UNESCO Türkiye'nin sitesinde kentin özelliklerinden en önemlisinin varlık alanı içinde bulunan ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki olduğu kaydediliyor.

Türkiye'den sayı 17 oldu

Afrodisias Arkeolojik Kenti'nde tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor.

Afrodisias ile birlikte Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki varlık sayısı 17 oldu.

Afrodisyas Arkeolojik Alanı'yla birlikte yeryüzünden 10 kültürel alan daha listeye eklendi.

Miras listesine yeni giren yerler şöyle:

  • Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı
  • İran'ın tarihi Yezd kenti
  • Japonya'daki kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima adası ve Munakata bölgesindeki ilgili sit alanları
  • Polonya'daki Tarnowskie Gory kurşun-gümüş-çinko maden ocağı
  • Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Sviyazhsk adasındaki Assumption Katedrali ve Manastırı
  • Almanya'da bulunan Svabya Alpleri'ndeki buz devri sanatlarıyla ünlü mağaralar
  • Fransız Polinezyası'ndaki Ra’iatea adasındaki Taputapuatea bölgesi
  • Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'daki Kujataa yarı arktik tarım alanı
  • Hırvatistan, İtalya ve Karadağ sınırındaki bölgeye dağılmış 15 farklı istihkamdan oluşan Stato da Terra askeri bölgesi
  • Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Valongo Wharf Arkeolojik Alan
  • İngiltere'nin Lake District bölgesi

Afrikalı kölelerin Latin Amerika'ya ayak bastığı ilk yer

Listeye eklenen yerler arasında, Brezilya'da Rio de Janerio kentindeki Valongo Rıhtımı da var. Burası, 1811 yılında Afrikalı kölelerin Latin Amerika'ya ilk ayak bastığı yer olarak biliniyor.

Yaklaşık 900 bin Afrikalının Valongo Rıhtımı üzerinden Latin Amerika'ya getirildiği tahmin ediliyor. Bu bölge, Afrikalı kölelerin Amerika kıtasına gelişlerinin fiziki olarak en büyük kanıtı kabul ediliyor.

Kadınların giremediği kutsal ada da listede

UNESCO komitesinin Dünya Mirası Listesi'ne eklediği yerler arasında Japonya'nın Okinoşima adası da var. Okinoşima Adası, 17'inci yüzyılda denizcilerin korunması için yapılmış Okitsu Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor ve adaya kadınların girmesi yasak.

Adaya ayak basmadan önce, erkeklerin bütün kıyafetlerini çıkarmaları ve denizde temizlenmeleri gerekiyor. Ada her yıl sadece bir gün, 27 Mayıs'ta ziyaretçi kabul ediyor ve ziyaretçi sayısı 200 ile sınırlı.

Ziyaretçiler adadan ayrılırken bir anı götüremiyorlar. Ritüelin detaylarını paylaşmaları da yasak. Ziyaret sırasında eskiden beri uygulanan kurallar gözetiliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
  1. UNESCO
  2. Dünya Mirası Listesi
  3. Aydın
  4. Karacasu
  5. Türkiye
  6. Afrodisyas
  7. Afrodisyas Antik Kenti
  8. İran
  9. Yezd
  10. Japonya
  11. Okinoşima
  12. Polonya
  13. Rusya
  14. Rio
  15. Roma
  16. İtalya
  17. Almanya
  18. Akdeniz
  19. Karadağ
  20. Amerika
  21. Grönland
  22. Brezilya
  23. Danimarka
  24. İngiltere
  25. Tataristan
  26. Hırvatistan
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