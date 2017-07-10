Türkiye'den Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası listesine girdi

UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısı, Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararla, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

UNESCO Türkiye'nin sitesinde Afrodisyas Antik Kenti'nin Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri olduğu belirtiliyor.

Kentteki Afrodit Tapınağı milattan önce üçüncü yüzyıla, kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Bölge, Afrodisyas Arkeolojik Kenti ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Zenginliği ise mermer ocaklarından geliyor.

UNESCO Türkiye'nin sitesinde kentin özelliklerinden en önemlisinin varlık alanı içinde bulunan ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki olduğu kaydediliyor.

Türkiye'den sayı 17 oldu

Afrodisias Arkeolojik Kenti'nde tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor.

Afrodisias ile birlikte Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki varlık sayısı 17 oldu.

Afrodisyas Arkeolojik Alanı'yla birlikte yeryüzünden 10 kültürel alan daha listeye eklendi.

Miras listesine yeni giren yerler şöyle:

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı

İran'ın tarihi Yezd kenti

Japonya'daki kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima adası ve Munakata bölgesindeki ilgili sit alanları

Polonya'daki Tarnowskie Gory kurşun-gümüş-çinko maden ocağı

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Sviyazhsk adasındaki Assumption Katedrali ve Manastırı

Almanya'da bulunan Svabya Alpleri'ndeki buz devri sanatlarıyla ünlü mağaralar

Fransız Polinezyası'ndaki Ra’iatea adasındaki Taputapuatea bölgesi

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'daki Kujataa yarı arktik tarım alanı

Hırvatistan, İtalya ve Karadağ sınırındaki bölgeye dağılmış 15 farklı istihkamdan oluşan Stato da Terra askeri bölgesi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Valongo Wharf Arkeolojik Alan

İngiltere'nin Lake District bölgesi

Afrikalı kölelerin Latin Amerika'ya ayak bastığı ilk yer

Listeye eklenen yerler arasında, Brezilya'da Rio de Janerio kentindeki Valongo Rıhtımı da var. Burası, 1811 yılında Afrikalı kölelerin Latin Amerika'ya ilk ayak bastığı yer olarak biliniyor.

Yaklaşık 900 bin Afrikalının Valongo Rıhtımı üzerinden Latin Amerika'ya getirildiği tahmin ediliyor. Bu bölge, Afrikalı kölelerin Amerika kıtasına gelişlerinin fiziki olarak en büyük kanıtı kabul ediliyor.

Kadınların giremediği kutsal ada da listede

UNESCO komitesinin Dünya Mirası Listesi'ne eklediği yerler arasında Japonya'nın Okinoşima adası da var. Okinoşima Adası, 17'inci yüzyılda denizcilerin korunması için yapılmış Okitsu Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor ve adaya kadınların girmesi yasak.

Adaya ayak basmadan önce, erkeklerin bütün kıyafetlerini çıkarmaları ve denizde temizlenmeleri gerekiyor. Ada her yıl sadece bir gün, 27 Mayıs'ta ziyaretçi kabul ediyor ve ziyaretçi sayısı 200 ile sınırlı.

Ziyaretçiler adadan ayrılırken bir anı götüremiyorlar. Ritüelin detaylarını paylaşmaları da yasak. Ziyaret sırasında eskiden beri uygulanan kurallar gözetiliyor.