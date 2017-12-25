Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığınca, Kabil’de Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesinin yakınlarında düzenlenen terör saldırısı kınandı.25 Aralık 2017 Pazartesi 16:47
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkentinde, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Afganlıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.