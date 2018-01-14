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Türkiye'den ABD'ye 'YPG' tepkisi: Son derece...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin YPG adımı kabul edilemez" denildi.

14 Ocak 2018 Pazar 23:36
Türkiye'den ABD'ye 'YPG' tepkisi: Son derece...

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.

Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir.

Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir.

ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 23:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • haydarhaydar15 dk önce
    Sen daha neye niye katıldığını bilmezsen seni böyle adam yerine koymazlar, Türkiye bu koalisyon içinde sözde, insan birlikte hareket ettiği kişilere böyle sert çıkış mı yapar, ortada bir oyun var ama sürekli kendisi kural koyucuymuş gibi davranan dünya lideri Türkiye var (!) Kuralları sen belirliyemiyorsan oynu kuralına göre oynarsın yada etrafından dolanıp istediğini almak için mücadele edersin, neyse ülkeyi yöneten dünyaya ayar verdiğini iddia eden yöneticiler var onlara selam olsun çözerler bu işi de (!)
  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 1 sa önce
    Yanlış kelime direk vururuz olacaktı.
  • erereerere1 sa önce
    çok korkmuşlardır.. türkiyeyi tınlayan mı var... dünya lideriymiş belli oluyor...
  • Hamdigöktekin Hamdigöktekin 1 sa önce
    Tepkiafrine girince 5 .6 gün demişti reisinşallah töreristtyuvaları. Yerle bir olur
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