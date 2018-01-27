Türkiye'den ABD'ye YPG çağrısı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın YPG'ye silah vermeyi bırakacaklarını açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye olan güvenin sarsıldığını, ABD'nin somut adım atması gerektiğini söyledi.27 Ocak 2018 Cumartesi 14:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABDUlusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görüşmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
McMaster'ın açıklaması Trump'ın sözlerini teyit etti.
Söylemden çok somut adım bekliyoruz.