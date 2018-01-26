Türkiye'den ABD'ye uyarı: Teröristin yanında olan herkes hedeftir!

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ABD' tarafından yapılan sınırda 30 km'lik güvenli bölge kurulmasıyla ilgili yaptığı öneriye yanıt verdi. Zeytin Dalı Harekatı sürerken bu önerinin gelmesine dikkat çeken Bozdağ, ABD'nin daha önce de söz verdiğini ancak bunları yerine getirmediğini belirtti. Güvenli bölge konusunun ayrıca görüşülmesi gerektiğini, şu an sadece Zeytin Dalı Harekatı'na odaklandıklarını söyleyen Bozdağ, "ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE AYDIN OLMAZ OLSUN"



​Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasıyla ilgili aralarında eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar ismin imzaladığı skandal bildiriye de tepki gösteren Bozdağ, "Bunlara ben aydın denilmesini kabul edemiyorum. Bunlar terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları. Başlatılan operasyonu zayıflatmak için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bunları kınıyorum. Böyle aydın olmaz olsun." dedi.

"ARTIK İCRAATIN ZAMANI"



Terörle mücadelede icraat zamanının geldiğini ifade eden Bozdağ, "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek." dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARARINI KİMSE SORGULAYAMAZ"



Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, "Türkiye'nin DEAŞ terörüyle mücadele konusundaki samimiyetini kimse sorgulayamaz, kararını da kimse sorgulayamaz." dedi.

"TERÖR SAFINDA OLAN HERKES HEDEFTİR"

Bozdağ, "ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir. Bu teröristlere destek verilmeye devam edildiği takdirde Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir. Lojistik destek sağlayıp terörist kıyafetleri giyiyorlarsa Türkiye'nin ayrım yapma gibi bir durum var mı? Orada kim kimdir, belli değil. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele sırasında terör örgütlerinin yanında olan, teröristlere silah veren ve onlarla beraber silah tutan herkes hedef haline gelir. ABD, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyorsa ona göre hareket etmesi lazım." ifadelerini kullandı.