Fikri Işık'yan ABD'ye uyarı: Derhal çekin ve çekilin!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Başbakan Yardımcısı Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda muhtar katıldı.



''DEAŞ MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN BİR ÖRGÜTTÜ''



Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye DEAŞ’la mücadele etti. DEAŞ mücadele edilmesi gereken bir örgüttür. Bazı ülkeler DEAŞ’la mücadeleyi kendileri açısından bir örtü olarak kullandı. Belli ki bazı ülkeler aslında DEAŞ’ın oluşturduğu istikrarsızlığı bölgenin yeniden şekillenmesi için bir bahane olarak görmüşler. Bugünlerde daha net olarak ortaya çıkmaya başladı ki bölgenin bölünmesi parçalanması, küçük küçük devletçikler oluşturulması, bazı ülkelerin güvenliği için gerekliymiş. Kendileri birleşmeyi, bütünleşmeyi konuşurken, savunurken, nedense mesele Orta Doğu olunca, birileri daha fazla bölünsün, daha fazla parçalansın mantığı ile hareket ediyorlar. DEAŞ’ın sahneden çekilmesi bunların gerçek yüzlerinin de su yüzüne çıkmasına sebep oldu" dedi.



''AFRİN MÜCADELESİ TÜRKİYE İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR''



"Son birkaç gündür bölgemizde yaşanan hadiseler bundan sonraki sürecin daha sıkıntılı olacağının göstergeleri" diyen Işık, "Böyle bir durumda Türkiye’nin bu yaşananlara kayıtsız kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim askerimiz güvenlik güçlerimiz ÖSO ile birlikte 2 bin kilometrelik alanı hem DEAŞ’tan temizledi hem de buralarda bir başka terör örgütünün yuvalanmasına müsaade etmedi. Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte Afrin bölgesinin de terör örgütü unsurlarında temizlenmesi için mücadele veriyoruz. Bu zor bir mücadele, ama Türkiye için olmazsa olmaz bir mücadele. Eğer bugün bu mücadeleyi vermezsek yarın Türkiye’nin çok daha büyük bedeller ödemesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.



''RESMEN VE ALENEN TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR''



Dün toplamda 11 şehidimizin olduğunu söyleyen Işık, "Bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Silahlı kuvvetlerimiz bütün tedbirleri alarak bu operasyonu başarı ile sonuçlandıracaktır. Bazı ülkeler bölgemizden maalesef bölgenin istikrarını huzurunu düşünmek yerine, bölgede kendi çıkarlarını maksimize edecek, en yüksek düzeye çıkaracak bir strateji izliyorlar. Bunun için de terör örgütleri ile iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. İşte ABD PYD’nin YPG’nin PKK’nın suriye kolu olduğunu kendilerine defalarca söyledik. Bugün sürekli bize akıl vermeye çalışan Avrupa, resmen ve alenen terör örgütleri ile iş birliği yapıyor. Gerekçe ise bir başka terör örgütü ile mücadele" şeklinde konuştu.



"EĞER SÖZÜNÜZÜN ERİ İSENİZ...''



"DEAŞ bir toplama örgüttür" diyen Işık, "PYD/YPG maalesef Kürt kardeşlerimizin de başına musallat olan bir örgüttür. Bölgenin huzuruna ve istikrarına uzun vadede en önemli tehdidi oluşturan örgüt PYD/YPG’dir. Bu terör örgütü ile işbirliğini kesin. Bırakın bu terör örgütüne silah vermeyi. Bize taahhüdünüz olan silahları toplamaya derhal başlayın. Hani Rakka operasyonu bitince silahları toplayacaktınız. Ne oldu? Eğer sözünüzün eri iseniz derhal bu silahları toplamaya başlayın. Eğer sözünüzün eri iseniz Münbiç’ten Derhal PYD/YPG unsurlarını çekin ve sizde çekilin. Münbiç’i gerçek sahiplerine bırakın" ifadelerini kullandı.