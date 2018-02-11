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Bozdağ: Bizi ikna etmeye gelmeyin!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ''Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin'' ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2018 Pazar 16:05
Bozdağ: Bizi ikna etmeye gelmeyin!

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesi hükümetten net mesaj. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunda konuşan Bozdağ, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye ikna için gelmemeleri, terör örgütüne verilen silahların toplanması için çalışma yapmaları gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ İKNAYA GELMEYİN, GİDİN DONATTIĞINIZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİLENİN"

Bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaştığına dikkati çeken Bozdağ, bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu ifade etti. Bozdağ şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğinizi silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin. Bazı ABD askerleri PYD'li teröristlerle foto paylaşıp açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin."

Bozdağ, terör örgütünün farklı isimlere büründürüldüğüne işaret ederek, tabelaların değişmesine rağmen terör unsurlarının kimler olduğunun bilindiğini vurguladı.

PYD/YPG Terör örgütlerinin tabelasını değiştirip onlara SDG deyip milletin aklı ile alay edilmemesini isteyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmelidir."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 16:05
  1. Bekir Bozdağ
  2. Türkiye
  3. ABD

YORUM YAZ

  • abdoabdo47 dk önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england , fransa , ıtaly ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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