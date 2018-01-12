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Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "ABD'ye terör ve şiddet olayları arttı" denildi

12 Ocak 2018 Cuma 10:32
Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı ABD için seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda şu ifadeler yer alıyor:

"ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.

Ohio Üniversite Kampus'unda, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camisi'nde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.

Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.

Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

ABD 'YENİDEN DÜŞÜNÜN' UYARISI YAPMIŞTI

ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yapmıştı. Bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve Ankara’nın rahatsızlığı iletilmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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