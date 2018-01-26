Türkiye'den ABD'ye rest: Tepelerine bineceğiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kepez'de katıldığı bir programda Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili önemli mesajlar verdi. ABD'ye sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle: YPG’lileri, PKK’lıları Afrinde'de yerle bir edeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Cerablus'dan El Bab'a kadar DEAŞ'ı yok ettiğimiz gibi. DEAŞ'ta bir YPG de PKK da FETÖ de bir. Hepsi terör örgütüdür. Hepsinin amacı yakmak yıkmaktır. Suriye'de Irak'ta nerede terörist varsa gideriz onların tepesine bineriz. Fırat Kalkanı bölgesine 100 binden fazla kişi döndü.

Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanlar nasıl huzur içinde yaşıyorsa inşallah Afrin'de de şimdi bizim askerimizin Mehmetçik'in görevi bu. Onlar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlarda geri dönerek huzur bulacak. Türkiyede 350 bine yakın Kürt kardeşimiz yaşıyor. Bu YPG/PKK ABD'nin de desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25inden fazlasını kullanıyor. Hiç kimse çıkıp da bizim terörle mücadelemize laf edemez.

ABD'YE SERT SÖZLER

Neymiş efendim sivillerden endişeleniyoruz. Bi bahane bulacakya. İnsani konulardan endişe ediyorlarmış. İnsanı konularda, göçmen konusunda Türkiye'den daha hassas bir ülke var mı? 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Hiçbir zaman öf dedik mi? Ne zaman sivillere yönelik hassasiyetimizi yitirdikte hatırlatmaya kalkıyorsunuz. Sen hangi hakla insani konuları hatırlatıyorsun? Sivillere yaptığınız işkenceleri tarihte yazıyor. Sen hangi akla bana sivil konuları insani konuları hatırlatıyorsun? Dünyanın her yerinde insanlara zulmediyorlar. Myanmar'da zulmedenlere susuyorsun PKK konusunda konuşuyorsun. İnsani yardımlarda birinci sırada olmuş ülkeye kimse ders veremez. Mert olun, ikiyüzlü olmayın, dürüst olun.

Hem terör örgütüne silah vereceksin hemde silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar tükendiği yere kadar gideceğiz. Onlar tükendikten sonra da oraları Suriyelilere teslim edeceğiz. İster Afrin'den isterse Kandil'den Münbiç'ten gelsin nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale edeceğiz. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Türkiye'ye saygı duymayı öğrenecekler. Türkiye tehditten baskıdan, şantajdan korkan bir ülke değil.



Terörle mücadeleden rahatsız oluyorsan açıkça söyle. İki yüzlü olma. Sen terör bahanesiyle ülkeleri işgal ediyorsun sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyorsun.Kısa tutun diye kendilerince açıklama yapıyorlar. Gittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz. Suriye'nin taprağında gözümüz yok. Bizim için DEAŞ'ta,PKK'da PYD'de, FETÖ'de aynıdır. YPG Suriye'nin yüzde 25'ini kontrol ediyor.