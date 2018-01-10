Türkiye'den ABD'ye 'PKK' uyarısı!
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlık iletildi.10 Ocak 2018 Çarşamba 21:21
Üst düzey bir kaynak, Amerikalı maslahatgüzar ile yapılan görüşmede, terör örgütü tarafından “Kuzey Ordusu” olarak tanımlanan yapılanma ve bu güce ABD’nin silahlı eğitim dahil askeri desteğin verilmesinden duyulan rahatsızlığın güçlü ifadelerle dile getirildiğini vurguladı.
Türk güvenlik kaynakları “Kuzey Ordusu” ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkat çekiyor. ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte çalışan ve eğitilen bu gücün yüzde 70’inin PYD/PKK’lılardan oluşacağı belirtiliyor.
“Kuzey Ordusu” adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde örgütlenmesi bekleniyor. ABD’nin Doğu Halep ve Güney Haseke’de eğittiği gücün, ilk etapta rejim ile sınır hattında yer alan Kobani, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanması öngörülüyor.
Kaynak: Hürriyet
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Gürcan temucin29 dk önce Ağzına sağlık kardesim.yüzde yüz dediğine katiliyorum.Bugün biz onları vurmassak yarın onlar bize öyle vururki.hiç gözümüzun yaşına bakmaz. haydar37 dk önce Ne büyük başarı kesin Abd hemen desteği çeker :) Cahil42 dk önce Hala anlamadilar amerika bir yeri vuracağı zaman önce çevresini silahla doldurur sonra su veya bu şekilde vurur amerika 5000 tır silahı pkk ya amaçları dogrusu nda verdive eminim ki f16 ları vuracak silahlarida vermiş veya verecektir sen iraki suriye yi libyayi nasıl bolduysen seni de öyle bolecekler cunki haritaları çizenler bunu yazdılar şimdi OYNUYORLARinanmassaniz büyük ortadogu haritasına bakin avcı demir45 dk önce vurun gitsin bunlar laftan anlamazlar. Dost51 dk önce Ne zaman bay muhterem ramazan1 sa önce turk milletinin varlik mucadelesi bu..birakin uyariyi...yerle bir edin..girin afrine..munbice..suriye siniri boyunca 40 km girin...sinirimizi muhafza altina alin... Adam1 sa önce Rahatsizmis.Bıktık. Yonetenlerin.Acizliklerinden. Artık. Neyi.Bekliyorsunuz.İşiniz.Gücünüz.Palavra. İcraa.Yok.Bol. Keseden. Kurusıkı. Atın.Artık.Yemiyoruz. Eğer.Bugünden.Tezi. Yok. Afrine. Ve. Diğer.Suriye. Terör.Koridorunu. Yerle. Bir. Etmeden.Böyle. Devam.Edilirse. Allah. Da.Sorar.Kuluda Mikail cay1 sa önce Abd yide pkk yida suriye sınırına tek tek gömeceğiz bu böyle biline ooo1 sa önce Yâ RABBÎ bütün külli Zalimleri ve bütün külli Ğayrimüslümleri ACİLENİSLAH Et Âmîn. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn. Metin1 sa önce Zaten bizle savasacak o örgütler, sert tepki bunlara etki etmez, bizim savasmamiz dogru olmaz ise bizde türkmenleri silahlandirarim özgür suriye ordsunu üstüne gönderelim.