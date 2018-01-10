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Türkiye'den ABD'ye 'PKK' uyarısı!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek Türkiye’nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlık iletildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:21
Türkiye'den ABD'ye 'PKK' uyarısı!

Üst düzey bir kaynak, Amerikalı maslahatgüzar ile yapılan görüşmede, terör örgütü tarafından “Kuzey Ordusu” olarak tanımlanan yapılanma ve bu güce ABD’nin silahlı eğitim dahil askeri desteğin verilmesinden duyulan rahatsızlığın güçlü ifadelerle dile getirildiğini vurguladı.

Türk güvenlik kaynakları “Kuzey Ordusu” ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkat çekiyor. ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte çalışan ve eğitilen bu gücün yüzde 70’inin PYD/PKK’lılardan oluşacağı belirtiliyor.

“Kuzey Ordusu” adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde örgütlenmesi bekleniyor. ABD’nin Doğu Halep ve Güney Haseke’de eğittiği gücün, ilk etapta rejim ile sınır hattında yer alan Kobani, Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 21:21
  1. PYD/PKK
  2. Philip Kosnett
  3. ABD
  4. Esed rejimi
  • Gürcan temucinGürcan temucin29 dk önce
    Ağzına sağlık kardesim.yüzde yüz dediğine katiliyorum.Bugün biz onları vurmassak yarın onlar bize öyle vururki.hiç gözümüzun yaşına bakmaz.
  • haydarhaydar37 dk önce
    Ne büyük başarı kesin Abd hemen desteği çeker :)
  • CahilCahil42 dk önce
    Hala anlamadilar amerika bir yeri vuracağı zaman önce çevresini silahla doldurur sonra su veya bu şekilde vurur amerika 5000 tır silahı pkk ya amaçları dogrusu nda verdive eminim ki f16 ları vuracak silahlarida vermiş veya verecektir sen iraki suriye yi libyayi nasıl bolduysen seni de öyle bolecekler cunki haritaları çizenler bunu yazdılar şimdi OYNUYORLARinanmassaniz büyük ortadogu haritasına bakin
  • avcı demiravcı demir45 dk önce
    vurun gitsin bunlar laftan anlamazlar.
  • DostDost51 dk önce
    Ne zaman bay muhterem
  • ramazanramazan1 sa önce
    turk milletinin varlik mucadelesi bu..birakin uyariyi...yerle bir edin..girin afrine..munbice..suriye siniri boyunca 40 km girin...sinirimizi muhafza altina alin...
  • AdamAdam1 sa önce
    Rahatsizmis.Bıktık. Yonetenlerin.Acizliklerinden. Artık. Neyi.Bekliyorsunuz.İşiniz.Gücünüz.Palavra. İcraa.Yok.Bol. Keseden. Kurusıkı. Atın.Artık.Yemiyoruz. Eğer.Bugünden.Tezi. Yok. Afrine. Ve. Diğer.Suriye. Terör.Koridorunu. Yerle. Bir. Etmeden.Böyle. Devam.Edilirse. Allah. Da.Sorar.Kuluda
  • Mikail cayMikail cay1 sa önce
    Abd yide pkk yida suriye sınırına tek tek gömeceğiz bu böyle biline
  • oooooo1 sa önce
    Yâ RABBÎ bütün külli Zalimleri ve bütün külli Ğayrimüslümleri ACİLENİSLAH Et Âmîn. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn.
  • MetinMetin1 sa önce
    Zaten bizle savasacak o örgütler, sert tepki bunlara etki etmez, bizim savasmamiz dogru olmaz ise bizde türkmenleri silahlandirarim özgür suriye ordsunu üstüne gönderelim.
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