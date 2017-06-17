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Türkiye'den ABD'ye karşı hamle!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yakın koruması için ABD’de verilen tutuklama kararı üzerine harekete geçen Ankara, karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 09:52
Türkiye'den ABD'ye karşı hamle!

Bu kapsamda Washington Büyükelçiliği’nin kararla ilişkin hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili olarak 12 koruma hakkında ABD’de tutuklama kararı çıkarması üzerine Ankara harekete geçti. Alınan bilgilere göre Washington Büyükelçiliği, karara karşı hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacak.

EYLÜLDE NEW YORK’A GİTMEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın tarihteki ABD ziyareti şu aşamada eylül ayında görünüyor. Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu için New York’a gitmesi halinde haklarında tutuklama kararı bulunan 12 yakın koruma ABD’ye götürülmeyecek. 

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham “Bu kişiler ABD’ye gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kişilerin ABD’ye gelip suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘kararın bir mesaj niteliğinde’ olduğunu belirttiği için, ABD’nin siyah diplomatik pasaport sahibi olsalar da Erdoğan’ın yanında götüreceği yeni korumalara vize verip vermeyeceği de merak konusu. ABD, siyah diplomatik pasaport dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarına vize uyguluyor.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK MI?

Yetkililer, ABD’de yabancı bir cumhurbaşkanının yakın korumaları veya resmi heyette yer alan aşçı, özel hizmetli vb. statüsünde olanların diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına dair farklı görüşlerin olduğunu belirtti. ABD’de bazı eyaletlerin bu kişilerin diplomatik dokunulmazlığı olduğunu kabul ettiği, bazılarının ise etmediği belirtilerek, karmaşık bir durum olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:52
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. BM
  4. Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 gün önce
    abd birkere dostluk! mertebesinden çıkartılıp israilinkonumuna indirilmeli çünkü dünyada şu an üç terörestiren ülkeden biri durumunda dolaysıyla bize çıkarttıkları sorunlar gibi abd vatandaşlarınada aynı engeller çıkartılmalı... onlarıncanı canda bizimki patlıcanmı? hem abd şu an sabıkalı zaten fetö ve pkk/pyd gibi terörist unsurlarla iş tutmuş durumda...
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